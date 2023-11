Flötzersteig bleibt bis zu drei Wochen gesperrt

Bei der zweiten Bruchstelle, in der Demuthgasse, soll es schneller gehen. Laut Zant kann die Demuthgasse voraussichtlich am Freitag für den Verkehr wieder vollständig freigegeben werden kann. Hier sind die Straßenschäden weitaus kleiner. Die neuen Wasserrohre sind mittlerweile verlegt. Am Dienstag erfolgt die Dichtheitsprüfung.