Raub bei Tageslicht: Polizei sucht nach Tätern

Aktuell sucht die Polizei in Klagenfurt nach zwei männlichen Personen, die am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße einem 77-Jährigen auf offener Straße die Umhängetasche entrissen haben sollen. Passiert ist der Vorfall gegen 9.30 Uhr. „Gemeinsam flüchteten die Täter in Richtung des Europagymnasiums“, informiert die Polizei.