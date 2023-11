Gil Ofarim gesteht Lüge: „Es tut mir leid“

Im Prozess rund um den angeblichen Antisemitismus-Skandal hat Gil Ofarim jetzt zugegeben, dass der Vorwurf, er sei wegen seiner Davidstern-Kette im Hotel „Westin“ in Leipzig abgewiesen worden, gelogen war. Das Verfahren wurde eingestellt. Der 41-Jährige muss einen Geldbetrag in Höhe von 10.000 Euro zahlen, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig am Dienstag.