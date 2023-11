Kein einziger Rennsieg, KTM ist dennoch glücklich

Zuschauerrekord

In Valencia hat Ducati-Pilot Bagnaia am Sonntag seinen Titel mit Erfolg verteidigt. Dass die Saison bis zum letzten Rennen spannend war, ist auch der Einführung der Sprintrennen an jedem GP-Wochenende zu verdanken, hat doch Vize-Weltmeister Jorge Martin in den Sprints 28 Punkte mehr geholt als der Italiener. Die Fans haben die Einführung der Sprints offenbar positiv aufgenommen. Nie zuvor pilgerten so viele Menschen an die Rennstrecken wie in diesem Jahr, vor allem die Samstage sind für den Anstieg verantwortlich.