Starkes, heimisches Kunstschaffen in 83 Positionen

Dabei changieren so manche Arbeiten mehrschichtig zwischen Abstraktion und Figuration, wie etwa Inge Vavras „Blattwerk 18“, das bei genauer Betrachtung fotorealistische Züge annimmt. Einem zerknüllten Papier geben Sigrid Friedmann und Ulrich Kaufmann in einer Videoinstallation im Wortsinn fließende wie luftige Brillanz. Mit einem leuchtenden Stahlwürfel als QR-Code führt Wolfgang Grossl in digitale Welten und vollkommen analog erforscht Marie Lenoble mittels Fragebogen, was ein „Kunstnotfall“ sei.