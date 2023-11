Hollywood-Korrespondent blickt hinter Kulissen

15 Seconds of Fame

Bei einer Oscar-Party in einem Hotel am Sunset Boulevard traf ich Ryan Reynolds an der Bar - der nicht netter und normaler sein könnte. Als wir später zufällig zur selben Zeit zur Hotel-Tiefgarage gingen, bat mich „Deadpool“ um einen Gefallen, um die Paparazzi auszutricksen. Ich durfte mit ihm in seine bereitgestellte Limousine steigen. Reynolds ging beim Hinausfahren auf Tauchstation und das Blitzlichtgewitter der Fotografen erhellte im Seitenfenster - MEIN grinsendes Gesicht. Der Plan ging auf, niemand folgte Mr. Nobody.