Alten Möbeln ein neues Gesicht verpassen

Es ist faszinierend, alten Möbelstücken ein neues Gesicht zu verpassen. Das ist meine Berufung“, sagt Klaus Arrich (55). Der Möbelkünstler betreibt heute seine kleine Manufaktur Impress AK in St. Walburgen in Eberstein. 2019 hat der gelernte Tischler seinen Job als Berufssoldat an den Nagel gehängt. „Natürlich war das mutig, aber ich habe das nie bereut“, sagt Arrich. Jetzt ist er Tischler, Tapezierer, Gestaltungskünstler: „Ich bin mein eigener Chef und was ich verändere und bearbeite, das ist auch nachhaltig. Jedes Stück ist ein Unikat.“