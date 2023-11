Ukraine will „Waffenlager der freien Welt“ werden

Seit 641 Tagen führt der Kreml den brutalen Angriffskrieg gegen das Nachbarland und frühere Brudervolk. Es ist mitunter ein Kampf der Systeme. Kiew strebt ein Plätzchen in der freien Welt an, während Moskau dem Land seine heutige diktatorische Staatsform aufzwingen will, wo jede kritische Stimme bestraft und auf Menschenrechte gepfiffen wird.