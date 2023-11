Vorarlberger räumten bei der Verleihung ab

Die Vorarlberger Teilnehmen durften sich in diesem Jahr gleich über vier AMA-Käsekaiser freuen: In der Kategorie „Schnittkäse g‘schmackig“ siegte Rupp mit dem „Alma Kräuterschatz“. Die Kategorie „Schnittkäse würzig-kräftig“ konnte der „Pfeffer Rebell“ der Sulzberger Käserebellen für sich entscheiden. In der Kategorie „Hartkäse älter als 5 Monate“ überzeugte Emmi Österreich mit dem „Walserstolz Unser Traditioneller“ die Jury. Und schließlich ging noch der AMA-Käsekaiser in der Kategorie „Käsespezialitäten“ an den „Ländle Klostertaler extra reif" von der Vorarlberg Milch.