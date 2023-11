„Kriminell“: Causa Miklautz nimmt neue Ausmaße an

Der auf Datenschutz spezialisierte Rechtsanwalt Michael Pilz hat klare Worte für den Spitzelangriff auf seinen Mandanten Philipp Liesnig: „Es handelt sich hier um einen in meiner Karriere noch nie da gewesenen Eingriff in das Grundrecht auf Wahrung der personenbezogenen Daten!“ Worum geht es? Wie mehrfach berichtet, haben vor Monaten geschützte Informationen ihren Weg aus dem Rathaus zu einem Journalisten gefunden. Darunter auch die Überstundenauszahlungen des Herrn Magistratdirektors - damals wurden zwei Mitarbeiter der Personalabteilung sofort suspendiert. Um herauszufinden, wer diese Daten weitergegeben hat, soll Peter Jost zu illegalen Methoden gegriffen haben, wie ihm Philipp Liesnig in einer Pressekonferenz am Freitag vorwirft.