40 bis 50 Prozent aller Gebäude beschädigt

Wer gestrandet ist und freiwillig zurück in den Gazastreifen will, darf am Freitag dorthin einreisen. Das teilte die Grenzbehörde auf palästinensischer Seite am Donnerstag mit. Die ägyptische Seite habe sie darüber informiert. An diesem Tag beginnt auch die angekündigte Feuerpause (siehe Video oben).