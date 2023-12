Warum immer mehr für die Gesundheit frieren

Brrr! Wenn ich so vor der Kältekammer im Hotel BleibBerg F. X. in Bad Bleiberg stehe, wird mir erst bewusst, wozu ich „Ja, ich probier’s,“ gesagt habe. Eigentlich will ich in diese Box, in der es -110 Grad hat, gar nicht mehr rein - aber wie sagt man so schön? Selbst schuld, kein Mitleid.