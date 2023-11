Als „Schotten“ die Wiener Stadthalle eroberten

Weihnachtskonzerte und Wettkämpfe

Für die Caledonian Pipes and Drums stehen nun Weihnachtskonzerte an, im Neuen Jahr gilt die volle Konzentration der Vorbereitung auf Wettkämpfe in der norddeutschen Stadt Peine, wo man sich für die Weltmeisterschaft 2025 in Schottland qualifizieren möchte. „Dort darf nur die Crème de la Crème antreten“, so Pipemajor Torda.