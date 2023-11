Kuss-Eklat: Hermoso sagt im Rubiales-Fall aus!

Im Ermittlungsverfahren zum Kuss-Skandal um den inzwischen zurückgetretenen Chef des spanischen Fußball-Verbandes RFEF, Luis Rubiales, hat die Justiz die von Rubiales auf den Mund geküsste Weltmeisterin Jennifer Hermoso vorgeladen. Die 33-Jährige soll am nächsten Dienstag vor dem Staatsgerichtshof in Madrid aussagen, wie die Justiz am Mittwoch mitteilte.