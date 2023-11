Football-Legende Tom Brady kritisiert NFL scharf

„Ich denke, dass es in der heutigen NFL viel Mittelmaß gibt. Ich sehe nicht die Spitzenleistung, die ich in der Vergangenheit gesehen habe“, wurde Brady in der „Stephen A. Smith Show“ deutlich. „Ich glaube, dass das Coaching nicht mehr so gut wie früher ist. Ich glaube nicht, dass die Entwicklung junger Spieler nicht mehr so gut wie früher ist. Ich glaube, dass die Pläne nicht mehr so gut wie früher sind.“