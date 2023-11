Niederländer wählen am Mittwoch neues Parlament

So könnte erstmals der Rechtspopulist Geert Wilders (60) mit seiner Partei für die Freiheit stärkste Kraft werden. Etwa gleichauf liegt den Umfragen nach die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie VVD. Deren Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz (46) will Nachfolgerin ihres Parteifreundes Mark Rutte und erste Frau an der Spitze der niederländischen Regierung werden. Ebenfalls Chancen hat das rot-grüne Wahlbündnis der Sozialdemokraten und Grünen mit dem Spitzenkandidaten und früheren EU-Kommissar Frans Timmermans (62).