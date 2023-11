Kärntner Musikerin nimmt neuen Song mit auf Tour

Geschrieben in Berlin, produziert vom Klagenfurter Produzenten Thomas Turner vereint „Haus im Nelkenweg“ Deutschpop mit Country. „Es geht um die Familie und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit - das passt gut in diese Zeit“, so das Musik-Sternchen zur „Krone“. „Hauptgewinn ist so gut angekommen, dasselbe wünsche ich mir auch für meinen neuen Song.