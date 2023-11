Das Angebot bei unseren „Öffis“ wird immer besser

Alltagsfahrten werden teurer

Für Alltagsfahrten muss man hingegen bald ein bisserl tiefer in die Tasche greifen. Die Tarife werden durchschnittlich um 5 Prozent erhöht. Die Preise für Einzelfahrkarten und Tageskarten steigen in Linz um 2,5%, in Wels um 1,5% und in Steyr um 6,7%.