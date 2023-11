Einwohner schickten Flüchtlinge aufs Meer zurück

Die Vereinten Nationen und mehrere Menschenrechtsgruppen appellierten daraufhin an die örtliche Bevölkerung. Schließlich konnten die Rohingya-Flüchtlinge am Sonntag an Land gehen. Laut einer Sprecherin des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren sie zwischen einem und zwei Monaten auf offener See. Die Bootsfahrt wurde in Cox‘s Bazar in Bangladesch begonnen. Das dortige Flüchtlingslager besteht aus vielen einzelnen Camps und beherbergt insgesamt 600.000 bis einer Million Flüchtlinge aus dem früheren Birma. Die meisten Menschen leben dort seit Jahren in provisorischen Unterkünften.