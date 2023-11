Gesuchter Gewalttäter auf der Südautobahn gefasst

In die Steiermark überstellt

Der Verdächtige wurde von der Staatsanwaltschaft Graz wegen mehrere Delikte gegen Leib und Leben, sprich schweren Gewalttaten, unter auch wegen versuchten Mordes gesucht. Nun hatte die Flucht des brandgefährlichen Spaniers in Kärnten ein Ende. Der 37-Jährige wurde mittlerweile von den Akten führenden Kollegen der Polizeiinspektion Weiz abgeholt und in die Steiermark überstellt.