Opfer gelobt: „Nehme nie mehr so viel Geld mit“

Baur weilt derzeit immer noch in seinem Hotelzimmer in der Nähe des Bahnhofs. Er erholt sich von seinen Blessuren, seine Arme sind geschwollen und schmerzen. Für ihn steht fest: „Ich werde ab jetzt vorsichtiger sein und nie mehr soviel Bargeld mit mir herumschleppen.“ Angst verspürt der 65-Jährige nicht. Nach Salzburg will der Bayer dennoch übersiedeln. „Davon lass ich mich sicher nicht abbringen. In München ist es noch viel, viel schlimmer.“