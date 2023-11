Opfer packt aus:„Räuber durfte bei mir schlafen“

Seine Arme sind geschwollen und voll blauer Flecken. Jede Bewegung schmerzt. Selbst das Anziehen einer Hose ist derzeit fast ein Ding der Unmöglichkeit. Martin Baur erholt sich derzeit in einem Salzburger Hotel von seinen Blessuren - und denkt mit Schrecken an die Ereignisse vom Samstag zurück. Am helllichten Tag überfielen Unbekannte den gebürtigen Bayern in der Nähe des Hauptbahnhofs binnen einer halben Stunde gleich zweimal. Die Täter erbeuteten knapp 20.000 Euro in bar. „Das war ein abgekartetes Spiel“, vermutet Baur.