Auf den Spuren eines echten Jahrhundertweins

Spitzenwinzer zogen an einem Strang

Mit diesem selbstbewussten Spruch hat Obmann Herbert Oschep in der jüngsten Vergangenheit selbst schon vinophile Geschichte geschrieben. 1921 hatte sich seine heutige Heimat als eigenständiges Bundesland fast zur Gänze rotweißrot gefärbt. 100 Jahre später trommelte Oschep hochgeschätzte Spitzenwinzer aus den vier führenden Weinanbauregionen des Landes zusammen, um einen „Jahrhundertwein“ als Krönung des Jubiläums aus der Taufe zu heben. Erich Scheiblhofer aus Andau, Georg Prieler aus Schützen am Gebirge, Albert Gesellmann aus Deutschkreutz und Thomas Kopfensteiner aus Deutsch Schützen kreierten eine Cuvée, die ihresgleichen sucht. Der Name Centum steht für 100.