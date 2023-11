Als John F. Kennedy am Wörthersee residierte

Sein Vater Joseph P. Kennedy (1888 - 1969), ab 1937 US-Botschafter in London, hatte JFK, damals Student an der renommierten Uni von Harvard, auf Europareise geschickt, um Erfahrung zu sammeln und die politische Lage zu analysieren. Und der junge Playboy soll auf seinen Reisen kaum eine Party oder ein erotisches Abenteuer ausgelassen haben. Dem späteren US-Präsidenten, der am 22. November 1963 erschossen wurde, werden ja zahlreiche Affären nachgesagt.