Kann Schönheitswahn das Leben kosten?

Doch das, was auf den verschiedensten sozialen Medien so verlockend aussieht, ist nicht immer das, was man tatsächlich bekommt. Im Gegenteil: Allzu einfach ist es heute mit Hochglanz-Image-Videos und ein bisschen PR „Schönheit für alle“ zu versprechen. Umso ernüchternder, wenn sich das Versprechen als Lüge herausstellt. Wobei diejenigen, die diese Lüge noch vor einem Eingriff erkannt haben, sich glücklich schätzen können. Nicht alle hatten dieses Glück, deshalb ist es wichtig bei der Wahl der ausführenden Person besonders achtsam zu sein. Schönheitsexperte Dr. Jörg Knabl klärt nun auf - wir haben den Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in seiner Klinik besucht.