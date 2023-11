Nach dem Bootcamp wartet der Ligastart

Frisch aus dem Bootcamp kommt Sebastian Galic, am vergangenen Wochenende hat sich der Dornbirner mit seinem Team von der SpVgg Greuther Fürth den Feinschliff für den Saisonstart in der deutschen Virtual Bundesliga geholt. Intensive Tage, erzählt der E-Sports-Profi. „Wie ein Trainingslager bei den Fußballprofis, viele Einheiten, Gegneranalysen, Simulationen gegen andere Teams und untereinander“, so Galic, „jetzt sind wir bereit. Wir sind besser vorbereitet, als in der letzten Saison.“