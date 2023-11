Wärmepreisdeckel vor Budgetrede ist fix

Im Kampf gegen die Teuerung bleibt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf Linie. Im Gegensatz zu den hoffnungsvollen Erwartungen am Jahresbeginn von einem kleinen Plus schrumpft Österreichs Wirtschaft real um 0,5 Prozent. Die Inflationsprognose hat sich in den vergangenen Monaten zusehends verschlechtert, im Konkreten von 7,1 auf 7,7 Prozent.