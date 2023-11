Kärntner Tierrettung macht keine Nachtdienste mehr

In der Nacht keine Tierrettung mehr

„Der Nachtbereitschaftsdienst muss daher bis auf Weiteres eingestellt werden. Die Tierrettung wird nun von 8 bis 22 Uhr als Bereitschaftsdienst geführt“, erklären die Mitarbeiter des Tiko und ergänzen: „90 Prozent der Anrufe gehen ohnehin in diesem Zeitraum ein.“ Bei nächtlichen Notfällen sollen sich Herrl und Frauerl demnach künftig an öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder diensthabende Tierärzte wenden.