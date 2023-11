Häftling geflohen ++ Doppelmord-Prozess

Am Montagvormittag gelang einem 16-jährigen Insassen die Flucht aus der Justizanstalt in Gerasdorf. Und: Ein 51-jähriger Mann muss sich wegen zweifachen Mordes vor Gericht verantworten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag den 13.November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.