„Du Vogel!“ Trimmels Frau wütet gegen TV-Experten

Tim Borowski: „Das nervt mich ein bisschen“

Die Reaktion von Trimmel auf die erneute Niederlage von Union gefiel Ex-DFB-Teamspieler Tim Borowski, der bei DAZN als Experte arbeitet, gar nicht: „Die Aussagen sind häufig so gleich seit langer Zeit. Das nervt mich ein bisschen. Ich will nicht, dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Aber man nimmt das so hin.“