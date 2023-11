Hamas missbraucht Menschen als „Schutzschilde“

„Entsetzliche Zustände“ in größter Klinik

Die humanitäre Lage im Gazastreifen hatte sich am Wochenende weiter zugespitzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach am Montag von „entsetzlichen Zuständen“ in der größten Klinik des Gebiets, dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene, schrieb die WHO auf der Plattform X (früher Twitter) unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium. Demnach konnten Patienten unter anderem keine Dialyse mehr erhalten. Frühgeborene seien zudem ohne Brutkästen in Operationssäle verlegt worden.