Duo nimmt die Angst vor Künstlicher Intelligenz

„Schon lange vor dem ChatGPT-Hype mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt“

„Wir beschäftigen uns schon seit drei, vier Jahren mit Künstlicher Intelligenz - also schon lange vor dem ChatGPT-Hype“, erzählen die beiden, die sich beim Studium kennenlernten und am 16. August ihre Firma in Kronstorf gründeten. Ihr Ziel: Unternehmen fit für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz machen!