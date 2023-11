Das gab´s noch nie: Drei Kärntens Stimmen 2023

Höchstes Niveau

Denn aufgrund des noch nie dagewesenen hohen Niveaus mussten die Juroren Ernst Hofbauer, Petutschnig Hons, Buzgy und Lukas Lach gleich drei Stimmen aufs Stockerl stellen. „Es war so knapp, deshalb gibt es heuer zum ersten Mal drei Siegerinnen“, betonte Ernst Hofbauer bei der Siegerehrung. Somit heißen Kärntens Stimmen 2023 Merna Abdalla (19), Lea Trampitsch (22) und Kiana Bernot (16), alle aus Klagenfurt. Diese Stimmen waren wirklich gewaltig. Merna Abdalla begeisterte mit „I´d rather go blind“ von Etta James, Lea Trampitsch würde mit „Listen“ selbst Beyonce begeistern und die erst 16-jährige Kiana Bernot riss mit „Dancing on my own“ von Calum Scott nicht nur die Jury von den Stühlen.