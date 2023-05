Alexander Eder: Der heimische Pop-Shootingstar

Im Song „Jünger als gestern“ gibt es Textzeilen wie „ich will nie erwachsen werden“. Sträubst du dich vehement dagegen?

Ich bin 24 geworden, aber durch die Corona-Zeit fühlt es sich so an, als wäre ich gestern 20 gewesen. Die ersten Freunde kriegen Kinder und das bringt einen zum Nachdenken. Was ich mit 24 erleben darf, ist unfassbar geil - mein absoluter Wunschtraum. Ich würde gerne immer so bleiben, wie ich jetzt bin. Geistig jung bleiben und morgen eben jünger sein als gestern. Im Kopf bin ich ein kleiner Bub. Zwar voller Ehrgeiz, aber oft naiv. Ich springe mit positiver Gesinnung durch die Welt, so wie es auch Kinder machen. Je älter man wird, umso mehr Verpflichtungen kommen damit einher und das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Unlängst starben meine beiden Opas und das hat mich stark getroffen. Diese Generation ist weg und ich komme in die nächste. Das hat mir wehgetan und floss in die Lieder ein. Ich glaube stark daran, dass wir uns irgendwann wiedersehen - in diesem Leben aber leider nicht mehr.