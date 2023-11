Die Mama von Jonas und Lena Mia ist im Himmel

Birgits Leben neigte sich schließlich dem Ende zu, die Kinder konnten sich zum Glück aber noch von ihrer geliebten Mama verabschieden. Am 21. Oktober schloss Birgit für immer die Augen, am 25. wurde sie begraben. „Sie war ein so herzensguter und liebenswerter Mensch, wie ich keinen zweiten kenne“, kann Stefan ihren Verlust kaum ertragen.