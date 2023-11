Ganz im Zeichen des Burgenlandes

Martini-Feierlichkeiten in Eisenstadt

Was ursprünglich ganz klein begann, ist heute kulinarischer Höhepunkt und absolutes Aushängeschild des regionalen Tourismusangebots im Herbst. In vielen Orten rund um den Neusiedler See bekommen Genießer die Möglichkeit, den Jung-Wein, der bis zu Martini mehrere Wochen lang in den Fässern reifen durfte, in einem besonderen Rahmen zu verkosten. So war am Samstag im Herzen der Landeshauptstadt viel los, um den heiligen St. Martin hochleben zu lassen. Die feierliche Weintaufe des EisenStadtWeins 2023 durch Dompfarrer Achim Bayer war der Höhepunkt der Veranstaltung. Der auserwählte Tropfen, eine Cuvée, wurde in diesem Jahr von der Weinbauschule Eisenstadt kreiert.