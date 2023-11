Kratz mir den Rücken, Kleines!

Eigentlich ist die Sache schon länger her. Die ehemalige Assistentin De Niros, Graham Chase Robinson (41), die in seiner Produktionsfirma elf Jahre gearbeitet hatte, zeigte ihren Boss an, nachdem er sie angezeigt hatte. Dem „Chamäleon“ (so sein Spitzname in Hollywood, weil er so wandlungsfähig ist) stank die Sache schon lang. Sein Vertrauen habe diese Robinson gebrochen, ihm dreist Flugmeilen im Wert von 85.000 Dollar geklaut, obwohl er ihr Gehalt auf satte 300.000 Dollar angehoben und sie noch zur Vizepräsidentin für Dingsda in der Firma befördert habe.