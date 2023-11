Sie regieren den diesjährgen Villacher Fasching

Mit Hannes Pernstich wurde ein wahrer „Lei-Lei“-Insider auf den Thron gehoben. Der 46-Jährige ist Bühnenbau-Minister, seit 17 Jahren Unternehmer und als Tischler in allen Bereichen tätig. Gemeinsam mit Partner „Gruber Sauna“ verwirklicht er Wellnessoasen und legt als gewerblicher Masseur nd AMP Therapeut auch heilend die Hände an.