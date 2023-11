Giftköder gefressen: Hund starb in Tirol qualvoll!

In Kirchdorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel dürfte ein Hunde-Hasser sein Unwesen treiben. Ein Vierbeiner ist diesem nun zum Opfer gefallen. Bereits am 21. Oktober dürfte der Hund am Achendamm einen vergifteten Tierköder gefressen haben. Folglich wurde um das Leben des Tieres gekämpft.