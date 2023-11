UNO: 50.000 Menschen in Myanmar auf der Flucht

Seit dem Putsch der Generäle nach einem rund zehnjährigen Demokratisierungsprozess versinkt Myanmar, das zuvor schon jahrzehntelang von Militärs regiert wurde, in Chaos und Gewalt. In verschiedenen Landesteilen kämpfen ethnische Gruppen gegen die Armee, die jeden Widerstand mit brutaler Härte unterdrückt. Die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sitzt im Gefängnis. Der Shan-Staat, der an China, Laos und Thailand grenzt, ist die größte Verwaltungseinheit Myanmars und umfasst fast ein Viertel der Gesamtfläche des Landes.