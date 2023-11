Zwei Neue! Das ist der DFB-Kader gegen Österreich

Vor dem Duell mit der ÖFB-Auswahl treffen die Deutschen am 18. November noch in Berlin auf die Türkei. Dabei wie auch in Wien nicht mitwirken kann Bayerns Jamal Musiala nach seiner am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul erlittenen Muskelverletzung. Im Vergleich zur Nagelsmann-Premiere im Oktober gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) gehören diesmal Bernd Leno, David Raum und Kevin Behrens nicht mehr zum Aufgebot. Erneut nicht berücksichtigt wurden RB-Angreifer Timo Werner, Nico Schlotterbeck und dessen angeschlagener BVB-Kollege Emre Can.