Radikale Islamisten bejubeln Kalifat und Hamas

„In Bezug auf den Kalifatsaufruf in Essen können wir darauf verweisen, dass es sich um die Influencer-Gruppierung ,Generation Islam‘, welche die Demo dort veranstaltet hat, handelt“, heißt es seitens der Dokumentationsstelle Politischer Islam in Wien, die bereits im Frühjahr in ihrem Bericht über extremistische Influencer-Gruppen und ihre Einflussnahme auf deutsche und österreichische Muslime Alarm geschlagen hat. Die „Krone“ hat darüber berichtet.