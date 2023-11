ÖHB-Frauenteam reist mit zehn Legionärinnen zur WM

Am 20. November starten die ÖHB-Frauen ihre finale Vorbereitung. Die Müller-Truppe nimmt dafür ab 23. November an der Carpati Trophy im rumänischen Bistrita teil, wo die Mannschaft zunächst auf Portugal, dann auf die Schweiz und zum Schluss auf die Gastgeberinnen trifft. Im Anschluss reist der rot-weiß-rote Handball-Tross nach Stavanger in Norwegen, wo zum WM-Auftakt am 29. November Südkorea der erste Vorrunden-Gegner in Gruppe C ist. Am 1. Dezember wartet Gastgeber und Titelverteidiger Norwegen, am 3. Dezember Grönland.