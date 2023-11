„Punschflation“: Ist der Advent noch leistbar?

Es ist wieder soweit: In ganz Österreich öffnen ab 10. November die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Inflationsbedingt muss für Punsch, Glühwein und Kekse aber dieses Jahr noch tiefer als sonst in die Tasche gegriffen werden. Planen Sie einen Adventmarkt-Besuch in den kommenden Wochen? Erzählen Sie uns von Ihren Plänen in diesem Forum!