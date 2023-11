Rösselmühle brannte ab: 3 Burschen sind angeklagt

Die beiden sollen zudem - gemeinsam mit anderen Jugendlichen - auch in anderen leerstehenden Gebäuden Sachbeschädigungen begangen und Gegenstände sowie mitgebrachte Deodosen entzündet haben, darunter in einer früheren Brucker Schule. So kamen die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen: Auf dem Smartphone eines Jugendlichen gab es Hinweise, dass er auch in den Fall Rösselmühle involviert war. Die Ermittlungen wegen der weiteren Brandstiftungen wurden jedoch vorläufig eingestellt, könnten aber später wieder aufgenommen werden.