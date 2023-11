Taylor-Swift-Fans: „Zelten hier seit 5 Monaten“

„Wir zelten hier seit fünf Monaten“

„Wir zelten hier seit fünf Monaten“, erzählte ein Fan der amerikanischen Sängerin. „Wir sind eine Gruppe von 30 Leuten und wechseln uns seitdem in unserem Zelt ab“, erklärt eine junge Frau. Neben ihr stehen auch einige andere Zelte an jener Stelle, an dem das Anstehen vor dem Konzert am Donnerstag beginnt.