Taylor Swift Händchen haltend mit Travis Kelce

Glück in der Liebe, Erfolg im Beruf

Aber nicht nur in der Liebe, sondern auch im Beruf läuft es für Swift derzeit mehr als gut. Denn wie unter anderem das „People“-Magazin berichtete, habe ihr Film auf Anhieb einen Rekord aufgestellt. Demnach spielte der Streifen am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar (90,27 bis 92,17 Mio. Euro) in Nordamerika ein und übertraf somit gleich zu Beginn den bisher erfolgreichsten Konzertfilm „Never Say Never“ (2011) von Justin Bieber, der insgesamt 73 Millionen Dollar einbrachte.