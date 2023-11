David Beckham ist der neue George Clooney

Die Partnerschaft spiegle „Davids Liebe zum Kaffee und einen einzigartigen Einblick darin wider, wie er mit Nespresso alltägliche Momente unvergesslich macht“, hieß es in der Presseaussendung, zu der es ein Foto des Ehemannes von Victoria Beckham gab, in dem er mit Kaffeetasse in der Hand in die Kamera schmachtet.