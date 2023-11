Bidstrup: „Hart, die richtigen Worte zu finden“

Durch die Pleite ist der Traum vom Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse - es wäre der zweite in der Klubhistorie gewesen - geplatzt. Real Sociedad, das Benfica Lissabon in einem turbulenten Spiel mit 3:1 bezwang, und Inter Mailand halten an der Tabellenspitze bei zehn Punkten und sind uneinholbar für die Struber-Truppe, die weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat.