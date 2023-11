Segler-Duo setzte vor der EM den Rotstift an

Trotz inkonstanter Leistungen in dieser Saison holten Ben Bildstein und David Hussl mit Rang zwölf bei der 49er-WM vor Den Haag (Hol) im August einen Olympia-Quotenplatz. Der Startschuss für die nächsten Aufgaben, wie die am Mittwoch in Vilamoura (Por) beginnende Europameisterschaft.